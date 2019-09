’Samsom krijgt baantje cadeau’

Frans Timmermans was binnen de EU verantwoordelijk voor het bewaken en in stand houden van democratische rechtstaten. Timmermans benoemt nu Diederik Samsom als zijn kabinetschef. Samsom was, samen met Ed Nijpels, verantwoordelijk voor de zogeheten klimaattafels. Beide heren nodigden alleen hun welgevallige groeperingen uit en weerden het kritische geluid. Bepaald geen voorbeeld van democratisch handelen...

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze benoeming een ’beloning is voor Samsoms steun aan Timmermans campagne’. Het riekt sterk naar vriendjespolitiek. Afwachten wanneer Nijpels een mooie job in de EU via Samsom krijgt...

Kees Rakers, Hoofddorp