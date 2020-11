Brief 1 ’Mondkapje ook in kerk verplichten’

Dit is meten met twee maten. Ik behoor zelf tot een risicogroep en ik doe mijn stinkende best om niet besmet te raken met het coronavirus. Per 1 december wordt de mondkapjesplicht ingevoerd in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. En bij contactberoepen geldt dat ook. Ik vind dat de mondkapjesplicht ook moet gelden in kerken en andere gebedshuizen!

Inge Brinkhus, Marknesse

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: