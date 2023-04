Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW ’Hoe we omgaan met de maakindustrie is zorgelijk’

Een van de vele vormen van maakindustrie, zoals hier bij kunststof- en siliconenproducent ENBI in Echt. Ⓒ FOTO ANP/HH

In het maatschappelijk debat ligt de nadruk uitsluitend nog op de nadelen van de maakindustrie, signaleert Ingrid Thijssen. Dat schaadt in haar ogen niet alleen de industrie, maar de hele samenleving. „Denken dat we zonder de maakindustrie kunnen, is té gemakkelijk.”