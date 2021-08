Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: voorschot Rutte op evaluatie Afghanistan, kabinet ziet bui al hangen

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

In een interview deze zomer vertelde Ank Bijleveld dat ze haar vakantie ging doorbrengen in een kampeerbus in Frankrijk. „Géén mails lezen”, verklapte de minister van Defensie. „Tenzij een crisis uitbreekt.”