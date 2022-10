Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Niet alleen Arib, ook waardigheid van Kamer is voor de bus gegooid

Door Afshin Ellian

Anonimiteit mondt uit in duisternis. Khadija Arib is onbetamelijk en in strijd met de rechtstatelijke beginselen behandeld. De Duitse speelfilm Das Leben der Anderen toont aan hoe in de voormalige DDR (Oost-Duitsland) anonieme klachten tot anonieme veroordelingen leidden. We leven echter niet in DDR. Ook democraten zijn kwetsbaar voor de DDR-methode: zie het lot van Nilüfer Gündogan en Arib. Een beschaafd mens wordt constant op de proef gesteld in de omgang met zijn tegenstanders. Geheime processen en anonieme klachten zijn in beginsel strijdig met de moraal en het recht van een open samenleving.