’Schenden coronaregels schokkend’

Wat U Zegt

’Zoveelste inschattingsfout van Rutte’

De volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en de bevolking moeten genoegen nemen met een simpele brief waarmee premier Rutte andermaal min of meer zijn excuses aanbiedt over zijn ’inschattingsfout’ rond de vakantie van de koning, schrijft B. Daniel.