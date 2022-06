Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Tijdens zitting stuurde hij almaar berichten

Door Marcel Vink

Het was begin februari toen advocaat Theo Hiddema in de rechtbank van Rotterdam zijn jasje rechttrok en aan de voorzitter bekende géén idee te hebben waar zijn cliënt Nelson M. – die spoorslags naar het buitenland was gevlucht – zich bevond. Net als twee andere vermeende leden van pedofielenvereniging Martijn stond M. terecht op verdenking van het voortzetten van de activiteiten van de club die al in 2014 was verboden. Zondag werd hij gearresteerd in Mexico, uitgerekend op de plek waar hij naar eigen zeggen politiek asiel had aangevraagd.