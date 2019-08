’Arts dupe falende overheid’

Uiterste wilsbeschikkingen blijken in een aantal gevallen dus papieren tijgers zonder enige rechtskracht te zijn, zoals Saskia Belleman terecht opmerkt (Tel. 27/8). Het is daarom verschrikkelijk omdat het onvermogen van de overheid te komen tot de juiste regelgeving nu in alle openbaarheid wordt vertaald in deze wanstaltige, ‘moorddadige’ rechtszaak. Een uiterst integer en zorgvuldig handelend arts is van dit onvermogen van de overheid voor de rest van haar leven de dupe.

Henk Mulder, Zwolle