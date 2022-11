’Vliegreisjes kabinetsleden decadent’

Tegenwoordig wordt dit toestel gebruikt om kabinetsleden naar Egypte te brengen. Even Rutte op en neer voor zijn partij de VVD, even naar Bali voor de G20 waar Nederland niets te zoeken heeft. Zometeen de minister van sport even naar Qatar en later Kaag naar drie verschillende Landen. Dit zijn nou net de mensen uit het kabinet die hun mondvol hebben over het Klimaat en ons zo min mogelijk willen laten vliegen.

Men kan beter met de lijndienst wat een stuk goedkoper is…..buiten de uitstoot. Het regeringsvliegtuig kost minimaal 15.000 tot 25.000 € per uur. Is het tegenover de bevolking wel eerlijk om zulke bedragen uit te geven yerwijl al deze bestemmingen met lijndiensten bereikbaar zijn? De hypocrisie ten top voor de klimaataanbidders van het kabinet.

J.H.van Gijn