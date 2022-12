’Kloof arm en rijk zorgelijk’

Als je dan dagelijks geconfronteerd wordt in de media met berichten dat er zoveel geldleed is onder de mensen waarbij elk dubbeltje moet worden omgedraaid eer het kan worden uitgegeven en waar de rijen voor de voedselbanken steeds groter worden, is dat nauwelijks te bevatten. De verschillen tussen rijk en arm zijn daarmee groter dan we ooit konden vermoeden. Of daar ooit enige verandering in gaat komen? Wat dacht u?

Jan Muijs, Tilburg