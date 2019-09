KNVB faalt in steun aan arbiters

Als voetbalscheidsrechter heb je het niet altijd makkelijk. Je moet wedstrijden leiden terwijl het merendeel van de sporters (en publiek) de spelregels niet goed beheerst.

Daarom begrijpen ze ook niet altijd waarom een scheidsrechter bepaalde beslissingen neemt, wat soms resulteert in verbale of fysieke aanvallen. Je zou daarom verwachten dat een bond als de KNVB zijn uiterste best doet om haar scheidsrechters op alle fronten te ondersteunen. De praktijk wijst helaas steeds weer anders uit.

Aan het begin van de competitie stuurde de KNVB een enquête naar zijn leden om te kijken hoe de beleving op en bij de clubs is. De enige stelling die over de scheidsrechter ging was als volgt: ’Thuisfluiters verpesten de wedstrijd.’ Vol ongeloof las ik deze stemmingmakende vraag. De scheidsrechter die het al niet makkelijk heeft wordt zo weer weggezet als negatief onderdeel van dit mooie spel.

Het aantal scheidsrechters neemt elk jaar verder af en als de KNVB hen nu niet volledig steunt, worden de problemen alleen maar groter. De KNVB is echter blind voor deze negatieve trend en zegt er voor de scheidsrechter te zijn. De praktijk wijst uit dat dit niet zo is ...

Ron Duijneveld