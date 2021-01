Binnenland

OM legt beslag op auto’s en bankrekeningen van verdachten avondklokrellen

Het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Brabant heeft beslag gelegd op bankrekeningen en twee auto’s van verdachten van de avondklokrellen in Den Bosch van de afgelopen dagen. Het OM meldt ook dat de onderzoeken naar de verdachten in volle gang zijn. In die stad zijn in totaal 52 relschoppers aangehoud...