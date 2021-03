’Pensioen bij verzekeraar is risicovol’

De mededeling dat vanaf 1 maart mijn maandelijkse pensioen met 30% wordt gekort kwam niet geheel onverwacht gezien de eerdere berichten, maar is toch een aderlating. Je hoopt natuurlijk altijd dat het mee zal vallen, maar helaas. Het toezicht dat de Nederlandsche Bank houdt op verzekeraars was hier duidelijk tekortgeschoten. En nu maar afwachten waar dat door minister Hoekstra aangekondigde onafhankelijke onderzoek naar het handelen van deze bank toe leidt.

Laat iedereen wiens pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar gewaarschuwd zijn. Immers het verleden heeft laten zien dat in geval van een financiële crisis de verzekeraars het moeilijk hebben. Zo moesten tijdens de laatste crisis in 2008 de verzekeraars Aegon en Reaal gered worden met staatssteun. Deze laatste werd in 2013 zelfs genationaliseerd.

De conclusie is dat alhoewel de overheid je verplicht je pensioenkapitaal onder te brengen bij een verzekeraar, er geen garanties worden gegeven in het geval de betreffende verzekeraar in de problemen komt.

George van Balen,

Deventer