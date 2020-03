Uitslag stelling: ’Vervelend, maar het moet’

Een reactie uit het verpleeghuis: ,,Bezoek brengt veel extra risico met zich mee. Ze denken toch te kunnen komen ondanks een verkoudheid en steken zo niet alleen de bewoners maar ook het personeel aan.” Een andere medewerker signaleert ook nog eens dat bezoekers blijven komen, ondanks het verbod. ,,Dat moet echt beter worden gecontroleerd.”

Weer een andere zorgmedewerker schrijft: ,,Veel mensen zijn bezorgd om hun ouders, maar dit geeft echt rust voor het personeel. Er wordt tijd gemaakt voor beeldbellen en familieleden kunnen meelezen in de dossiers hoe het gaat met vader of moeder.”

Een grote meerderheid van de respondenten denkt dat de corona-maatregelen de eenzaamheid onder ouderen nog groter maakt. De meesten vinden het goed dat hiervoor nu veel aandacht is. ,,Voor mijn moeder wordt op het moment geweldig gezorgd. Maar ik maak me zorgen over de buren in de flat. Zij verkommeren omdat ze nu niemand durven aanspreken. Dus: over wat voor soort eenzaamheid hebben we het eigenlijk?”, luidt een ander geluid.

En hoewel het wordt afgeraden kwetsbare mensen te bezoeken, denken toch veruit de meesten dat Nederlanders op bezoek gaan bij hun bejaarde ouders of andere familieleden. ,,In verpleeghuizen is controle. Maar thuis doet iedereen maar wat hij wil, met als gevolg toch nog veel verspreiding van het virus en veel sterfgevallen.”

Tv-persoonlijkheid Britt Dekker deed van de week een oproep in DWDD voor het inzamelen van tablets zodat ouderen kunnen beeldbellen. Een kwart van de respondenten denkt dat deze oproep heeft geholpen. ,,We moeten hier niet mee ophouden als de coronacrisis voorbij is. Laat opa en oma iedere dag op deze manier samen eten met de kinderen en kleinkinderen.”

Twijfel is er over of ouderen dit beeldbellen zullen snappen. Een meerderheid denkt namelijk van niet. Één van hen: ,,Mijn vader is dement, die snapt de telefoon al niet meer.” Een ander vraagt zich dan ook af: ,,Zou het voor de verzorging te doen zijn om met een iPad langs te lopen om zo iedere dag bewoners met familieleden te kunnen laten spreken?”

In Nederland is het beleid van de laatste paar jaar gericht op het zo lang mogelijk thuis laten wonen van ouderen. De ene helft van de deelnemers denkt dat hierdoor minder slachtoffers zullen vallen, maar de andere helft van niet. In Spanje vond het leger in verpleeghuizen dode mensen in de bedden. De meeste respondenten denkten niet dat dat in Nederland zo ver zal komen. ,,Spanje is Nederland niet, gelukkig. Quarantaine is een oplossing die veel emoties oproept. Maar laat een uurtje bezoek niet opwegen tegen de schade die je daarmee aanricht.”

Velen denken overigens niet dat het personeel in Nederlandse zorgcentra voldoende bescherming krijgt tegen het coronavirus. Ook heeft ruim een derde zorgen over hun eigen geliefden in verpleeghuizen. Toch klinkt het optimistisch: ,,Als we hier goed doorheen komen, dan hebben we genoeg tijd om onze ouderen te knuffelen.”