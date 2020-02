’Verlos leraar van mondige ouders’

Minder administratie maar zeker ook minder van die mondige ouders. Het lijkt er op dat de ouders meer verstand denken te hebben van lesgeven en orde houden dan de leraren en leraressen. Ouders eisen te pas en te onpas dat de leraren ze te woord staan. Enkel en alleen omdat hun kind wat aan te merken heeft. Tegenwoordig trappen daar heel wat ouders in.

Als je vroeger mopperde op de onderwijzenden dan had je het er zelf wel naar gemaakt vonden de ouders. Terecht want dat was (en is) natuurlijk ook bijna altijd zo. De jeugd van tegenwoordig is niet gediend van commentaar op hun gedrag. De ouders van tegenwoordig trappen daar kennelijk in.

Het is natuurlijk onzin dat een leraar onterecht een leerling becommentarieert of straft. De ouders van vroeger die snapten dat wel. De ouders van nu zouden ook beter moeten weten.

Aad van der Gulik

Lisse