’Nederland te laconiek met coronavirus’

Zo zouden mensen die nog geen ziekteverschijnselen hebben geen virus kunnen overdragen. De enige die nog enige reserve probeerde in te bouwen was viroloog Ab Osterhaus. Maar zijn terughoudende opstelling werd volkomen overschreeuwd door de andere ’experts’. In de tussentijd werd door besmette mensen carnaval gevierd, lag er een week een longpatiënt in Gorinchem op de intensive care zonder dat iemand op het idee kwam om op coronavirus te testen en gaat een groep Leidse studenten skiën in Noord Italië.

Heel de wereld is tot op de tanden gewapend tegen deze ziekte. Zo niet Nederland. Wij hebben als enige land ter wereld ’alles onder controle’.

Een en ander doet mij denken aan 1997. Varkenspest. Ook toen hadden we alles onder controle. Onze zuiderburen hadden alle draaiboeken voor de bestrijding klaarliggen. Maar die hadden wij natuurlijk niet nodig. Wij hadden alles onder controle. We weten allemaal nog hoe dat afliep.

Hans Zwolschen, Gemert