Brief 1 ’Voorrang voor hart- en kankerpatiënten’

Sterren

Olcay Gulsen wil niet trouwen met Ruud de Wild

Olcay Gulsen kijkt ervan op dat haar vriend Ruud de Wild, die afgelopen jaar werd behandeld tegen darmkanker, zo snel weer de oude is. „Ik moet zeggen dat ik best wel onder de indruk ben van zijn herstel”, zei de presentatrice zaterdag in RTL Boulevard. Ook onthult ze dat ze zichzelf niet in het huw...