Bij relatietransitie geen regenboogvlag, maar wel veel leed en géén verlof

Vierhonderdduizend Nederlanders hebben het geluk bij een bedrijf te werken waar ze op kosten van de baas mogen herstellen als ze hun piemel of borsten laten verwijderen. Gendertransitieverlof is de nieuwste trofee van de regenboogdeugpronkers en wordt steeds vaker in de cao of de arbeidsvoorwaarden van bedrijven opgenomen. Bij Albert Heijn mag je 33 weken thuisblijven om aan je nieuwe geslacht te wennen.