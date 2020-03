’Idlib is nieuw Guernica’

Het aantal slachtoffers tussen de 300 en 3000. De verantwoordelijken: Franco en Hitler. Schilder Picasso maakte in 1937 een schilderij, genoemd Guernica, dat tot op heden de afschuw van de wereld in beeld bracht en wereldwijd bekend werd.

Na Aleppo als eerste hedendaags Guernica is er nu een tweede hedendaags Guernica dat Idlib heet.

Samen zijn ze 1000 keer zo erg als Guernica in 1937 en de verantwoordelijken zijn bekend: Assad en Poetin. Specialisten in het bombarderen van scholen, ziekenhuizen en bakkerijen. Veel smeriger dan in Spanje: Aanvallen met de vreselijkste gifgassen.

Niemand doet iets tegen de verantwoordelijke Assad en Poetin. We lijken verlamd. Zelfs geen giro 555. En geen Picasso.

Jan Verhoeven, Woudrichem