’Registratie prikken een rommeltje’

Alle mensen die in het buitenland (bv Spanje) overwinteren, hebben daar een booster kunnen krijgen met daaraan gekoppeld een internationale QR-code. Echter Nederland registreert deze booster niet. Je kunt na terugkeer in Nederland een papieren bewijs krijgen dat je drie vaccinaties hebt gekregen. Daarvoor moet je een afspraak maken met het RIVM in Utrecht en moet je met al je bewijzen persoonlijk langs een RIVM-kantoor in Rotterdam, Utrecht, Houten of Groningen, op afspraak.

In welke tijd leven we? Van digitaal naar papier. Waarom wordt dit alles nu toch niet Europees geregeld? In België moet men met al zijn gegevens langs de huisarts om het systeem compleet geregistreerd te worden. Alsof die huisartsen niet genoeg te doen hebben.

Waarom is het administratieve deel van deze coronapandemie nog steeds niet goed geregeld?

M. Meerbach