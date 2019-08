Brief 1 ’Veel te tolerant in drugsbeleid’

Dat rare systeem van die coffeeshops is totaal fout. De wetgeving hier is een lachertje en de straffen zijn om te huilen. In andere landen wordt dit soort criminaliteit bestraft met de doodstraf of levenslang!

Steeds komen andere deskundigen op verschillende posten die er geen bal verstand van hebben. Het is dweilen met de kraan open. Te veel politici in dit land zijn te tolerant.

G. Petalas, Spijkenisse

