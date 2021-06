Brief 1 ’Gezichtsverlies Van Lienden’

Uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FTM) blijkt dat Sywert van Lienden ruim 9 miljoen euro heeft overgehouden aan zijn deal. Afgelopen week werd bekent dat Van Lienden via CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft geprobeerd een tweede megaorder binnen te slepen. De mediapersoonlijkheid bood aan om nog eens 80 miljoen mondkapjes te leveren aan de overheid. Omtzigt gaf de aanbieding van zijn partijgenoot door aan premier Mark Rutte. Van Lienden meldde niet dat hij toen al commerciële belangen had via een eigen bedrijf.

Of de maatschappelijke bestemming voor die 9 miljoen die hij eerder 'verdiende' waarover hij eerder sprak ook zal lukken is volgens de verklaring die Van Lienden gaf bij FTM ‘deels afhankelijk van de gevolgen van de huidige verwoestende mediastorm’ voor zijn professionele loopbaan. Dat terugbetalen van het geld de enige manier is om verder gezichtsverlies te voorkomen en kans te houden op een succesvolle carrière komt blijkbaar niet bij hem op.

Henk Versteeg, Nunspeet

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: