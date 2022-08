De Kwestie: Moet er uiteindelijk een asielstop komen?

Frank Candel, voorzitter VluchtelingenWerk, betoogt dat Nederland al relatief weinig asielzoekers opvangt vergeleken met andere landen, en dat we gebonden zijn aan verdragen. En: „Vluchten is vaak een zaak van leven of dood.” Malkis Jajan, fractievoorzitter van de VVD Enschede, is voor een asielstop, want mensen nu tientallen jaren laten wachten op een huurhuis is ook niet humaan.

En wat denkt u? Moet er uiteindelijk een asielstop komen? Zo ja, hoe moet dit eruit zien? Zo nee, hoe lossen we dan de problemen met de instroom van asielzoekers op? Laat het weten in de reacties!