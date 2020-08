Uitslag stelling: ’Vlieg-aso’s op zwarte lijst’

Eerder deze week ontstond er een handgemeen op een vlucht naar Ibiza, waarbij een dronken Engelsman medepassagiers lastigviel en weigerde een mondkapje te dragen. Na een andere vlucht werden een jongen van dertien en zijn vader opgepakt op Schiphol na een ruzie in het vliegtuig. Een deelnemer mort over deze gebeurtenissen: ,,Wij moeten onze telefoon uitzetten, maar dit soort idioten mag gewoon instappen. Levensgevaarlijk in de lucht, deze types.”

De meeste respondenten denken dat het wel mogelijk moet zijn om zo’n lijst te maken, ondanks de privacywetgeving. ,,In deze mogen autoriteiten en luchtvaartmaatschappijen boven de privacy wetgeving staan”, vindt een voorstander. Een meerderheid denkt ook dat het in internationaal verband mogelijk moet zijn om hiervoor eenduidige regels te maken. ,,Dat moet kunnen in IATA-verband, lijkt mij. Die maken allerlei regels”, zo verwijst één van hen naar de International Air Transport Association.

Veruit de meesten vinden ook dat cabinepersoneel meer bevoegdheden zou moeten krijgen om lastige passagiers in te tomen. Iemand suggereert ‘net als in Amerika’ beveiligers te laten meereizen, die ‘vergaande bevoegdheden’ hebben. Een ander meent dat luchtvaartmaatschappijen reizigers al bij een ‘slechte indruk’ uit de rij voor de incheckbalie moeten kunnen halen. Weer een andere stemmer zou het een goed idee vinden als stewardessen worden uitgerust met peppersspray.

Bijna iedereen vindt dat passagiers die geen mondkapje willen dragen tijdens de vlucht, geweigerd moeten worden. Zo stelt iemand: ,,Een mondkapje draag je uit respect voor je medepassagier. Wanneer je geen respect wilt tonen, dan hoor je ook niet thuis in het vliegtuig of openbaar vervoer.” Verder vinden ook bijna allen dat de kosten voor een tussenlanding, vertraging of terugkeer naar de luchthaven van vertrek op de raddraaiers verhaald moeten worden. ,,Goed idee, en als straf naast die zwarte lijst ook een flinke boete opleggen.”

Twee derde bepleit een alcoholverbod op luchthavens, zodat er geen dronkenlappenmeer kunnen instappen. Iets meer stemmers vinden zelfs dat er tijdens de vlucht geen drank meer geserveerd mag worden. Het idee van een blaastest voor risicovluchten van en naar feestbestemmingen wordt ook omarmd. ,,Zolang je aan boord en op luchthavens nog taxfree liters sterke drank kunt kopen, dan kun je dit soort taferelen blijven verwachten”, denkt een voorstander van ’drooglegging’. Een een ander meent: ,,In tram, bus en trein kun je toch ook geen alcohol kopen, waarom in het vliegtuig wel?” Bovendien: ,,In de lucht worden mensen sneller dronken.”

Ondanks dat er door het coronavirus veel minder wordt gevlogen, waren er de afgelopen weken toch veel incidenten. De meesten denken dat vliegen aantrekkelijker is geworden voor ’aso’s’ door goedkope vluchten. Eén respondent denkt de oplossing te hebben: ,,Wie zich misdraagt, mag gewoon tien jaar niet meer in een vliegtuig. Dat zal ze leren.”