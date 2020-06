Uitslag stelling: ’Liefst leraar met diploma’

De ’onbevoegden’ kunnen creatieve vakken en sport geven. Vakken als rekenen en taal mogen alleen door pabo-gediplomeerden worden gegeven. Dat vinden veruit de meeste respondenten een goede constructie. ,,Er zijn velen die dit prima kunnen invullen, zoals trainers bij sportverenigingen die veel ervaring hebben met kinderen.”

Desondanks denkt een meerderheid toch dat docenten zonder pabo-diploma het niet gaan redden voor de klas. ,,Zelfs invallers hebben het al moeilijk, en die zijn wel bevoegd.” Een ander voegt toe: ,,Je moet echt een passie hebben voor dit vak, anders gaat het ’m niet worden in het onderwijs.” En nog een ander stelt: ,,Het is al extra moeilijk in de stad vanwege de diverse culturele achtergronden en niveaus die er meestal in een klas zitten. Dan ga je het als onbevoegde leraar al helemaal niet redden."

Twee derde van de respondenten vindt echter niet dat alleen rekenen en taal geven het werk als leraar interessant maakt. ,,Hoe moet dat dan met de algemene vakken als geschiedenis en aardrijkskunde”, klinkt het? Iemand suggereert: ,,Trek op een school leraren aan die van verschillende markten thuis zijn, dus een docent voor lichamelijke opvoeding, een voor wereldoriëntatie en een voor beeldende vorming.”

De meesten maken zich zorgen over het lerarentekort. Een vijfde van de leraren die nu in grote steden voor de klas staan, is bijvoorbeeld nog in opleiding. Dat vindt een grote meerderheid van de deelnemers zorgwekkend. Toch vindt lang niet iedereen dat je met een diploma een goede leraar bent. „Succes als leraar heb je als je kinderen kunt boeien, structuur kunt geven en helder kunt uitleggen. Dat leer je niet op de pabo, dat zit in iemand. Of niet.” Een andere respondent vindt dat de lat juist hoger moet. ,,Er zouden juist academici voor de klas moeten staan. Die pedagogisch-didactische ervaring krijgen ze dan later wel.”

Een grote meerderheid kan zich voorstellen dat leraren liever niet in de grote steden willen werken. De meesten denken dat het tekort aan woonruimte de reden is waarom leraren niet in grote steden willen werken. Twee andere belangrijke redenen zijn de veeleisende ouders en de te grote achterstanden die kinderen in grote steden hebben opgelopen. ,,Je hebt te maken met veeleisende ouders, veel papierwerk en belachelijk veel regeltjes. Dit is echt niet te doen, zeker niet voor een onbevoegde docent”, klinkt het.

Er is wel verdeeldheid onder de deelnemers of geld, oftewel salaris, een rol speelt in het onderwijs. Iets meer stemmers denken dat ’zwaaien met een zak geld’ zal helpen docenten voor het vak te behouden. Toch gelooft maar 20 procent dat leraren gaan switchen van school om een 'achterstandsonderwijsbonus' binnen te halen, zoals in Amsterdam wordt uitgeloofd. ,,Eenmalige bonus helpt echt niet. Regel structureel betere beloning, kleinere klassen en woningen voor deze groep”, zo vat een deelnemer de heikele punten samen.

Overigens gelooft niemand dat het lerarentekort vanzelf oplost.