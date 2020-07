Uitslag Stelling: Sympathie voor boer blijft

Bij veruit de meeste respondenten wekken de demonstrerende landbouwers sympathie op. De meerderheid denkt dat ze nog ’weinig’ tot ’heel weinig’ krediet hebben verspeeld met hun acties. Sommige stemmers zijn wel klaar met de wegblokkades. Een reactie: „Actievoeren is prima. Maar als ze geen krediet willen verspelen bij de publieke opinie in Nederland, dan moeten ze geen wegen meer blokkeren.”

Het is dus geen verrassing dat bijna alle stemmers zich niet kunnen vinden in de eiwitmaatregel van minister Schouten. Minder eiwit in veevoer zou de uitstoot van stikstof moeten verminderen.

Driekwart gelooft dat de zuivel hierdoor slechter van kwaliteit zal worden. Een aantal respondenten wijst er daarnaast op dat door het minder eiwitrijk voeren van koeien het dierenwelzijn in gevaar komt. „Het is toch niet gek dat boeren opkomen voor de gezondheid van hun vee?”

Deelnemers komen met alternatieve plannen voor stikstofreductie. Een dat vaak voorkomt, is het terugdringen van de luchtvaart. Een reactie: „Kijk wat de coronacrisis heeft gedaan met de luchtkwaliteit. Van mij mogen ze al die vliegtuigen aan de grond houden”. Een andere reactie: „Red de boeren in plaats van die vervuilende luchtvaart”

Een stemmer ziet in deze maatregel een manier om de landbouwsector te reduceren. Iemand zegt: „Ik zie werkelijk geen verband tussen eiwitrijk veevoer en stikstof”. Een ander: „In de tijd dat de vliegtuigen aan de grond stonden, hadden ze mooi kunnen bouwen. Gemiste kans.”

De minister kwam met het eiwitplan zodat de woningbouw snel kan worden opgestart. Een kleine meerderheid van de deelnemers vindt dat dit niet hoeft. Bijna niemand vindt de woningnood belangrijker dan de productie van de boeren. „Geen eten voor woningnood”, zo vat een van de respondenten het samen. „Waarom moeten we kiezen tussen woningnood en eten? Die keuze hoeft er helemaal niet te zijn”, vindt een andere respondent. „De boeren hebben genoeg opties gegeven om hun steentje bij te dragen, maar de politiek heeft ze buitenspel gezet.”

Anderen vinden het niet eerlijk dat de boeren als enige sector moet opdraaien voor de stikstofpolitiek. „Alles wordt afgewenteld op één groep, terwijl de onderbouwing erg dubieus is. De agrarische sector heeft al zo veel ingeleverd.”

Een grote meerderheid gelooft dat de minister het terugdringen van stikstof prima aan de boeren zelf kan overlaten. „Ze hadden allemaal goed onderbouwde plannen aangedragen. De regering deed alsof ze luisterde, maar ging gewoon haar eigen weg.”

Een andere deelnemer: „Dierenartsen en boeren weten veel beter wat goed is voor de dieren dan een politica in Den Haag. Ze hebben al maanden gepraat, maar ze luistert niet. Ga praten met het buitenland, daar komt de meeste stikstofuitstoot vandaan.”

Een grote meerderheid vindt het daarbij ook helemaal niet nodig dat de stikstofproductie in Nederland teruggedrongen wordt. Een respondent vat het als volgt samen: „Dat hele stikstofprobleem is papieren groene-agenda-gekkigheid”.