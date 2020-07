’Overal een mondkapje behalve thuis’

Als je een mondkapje draagt dan hoort deze ook over de neus getrokken te worden. Prins Laurent droeg een mondkapje maar onder de neus, premier Rutte droeg een mondkapje dat afzakte en de neus niet goed bedekte en zo zie ik op straat ook veel mensen die het mondkapje ónder de neus dragen.

Men neemt het té letterlijk dat het een mondkapje is, het zou beter een mond/neuskapje moeten heten voor degenen die het niet zo goed begrijpen.

De anderhalve meter maatregel houdt geen stand, velen houden zich eraan maar nog meer mensen houden zich er niet (meer) aan dus verplicht die mondkapjes overal behalve thuis. Enige uitzondering kan alleen gemaakt worden in de horeca waar men eet en drinkt want dat gaat uiteraard niet met een mondkapje maar dan wel verplicht anderhalve meter afstand.

Ik behoor tot de risicogroep en durf nog steeds amper de deur uit behalve voor boodschappen. Maar wanneer iedereen een mondkapje zou dragen kan ik ook weer wat vaker naar buiten net zoals veel andere chronisch zieken die ook hunkeren om naar buiten te kunnen.

Kortom; houd een beetje rekening met elkaar, hoe lastig is het om een mondkapje te dragen als je daar mensenlevens mee kunt redden? O ja, en trek het ook even goed over je neus heen!

P. van Neck, Rotterdam