Brief 2 ’Nederland loopt hopeloos vast’

Binnenland

Drukste avondspits van het jaar: ruim 1200 kilometer file

Nederland heeft donderdag te maken met de drukste avondspits van het jaar. Rond 17.30 uur stond er ruim 1200 kilometer file. Vooral in de omgeving Rotterdam en Utrecht is het erg druk, net als in Noord-Brabant, aldus de ANWB.