’Problemen jongeren niet onderschatten’

Ik wil niet te diep op de oorzaken ingaan maar de laatste jaren van neo-liberalisme, bezuinigingen, verkeerde prioriteiten, de effecten van corona, toenemende eenoudergezinnen, toenemende armoede in sommige delen van Nederland, angst voor oorlog en allerlei maatschappelijke negatieve ontwikkelingen hebben onze jongeren geen goed gedaan.

In plaats van naar de oorzaken te kijken en daarover te debatteren of een oplossing te zoeken kijkt het kabinet alleen maar naar de gevolgen, die ze voor een groot deel zelf heeft veroorzaakt. Overigens doet het kabinet dat met wel meer problemen. Maar om nu gewoon tegen ouders te zeggen dat ze hun kind niet meer naar de psycholoog moeten sturen is het toppunt van bekrompen kortzichtigheid en een bewijs van gebrek aan realiteitszin en het zoveelste voorbeeld van de enorme afstand die politici hebben tot de maatschappij. Van een ChristenUnie-staatssecretaris mag je toch wel meer verwachten.

Arnout Goeree,

Docent