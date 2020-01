We zitten middenin een staatsgreep van alarmisten

Alsof ze regenten zijn, bepalen kleine groepen politici en activisten, ofwel de ’boven ons gestelden’, de ontwikkelingen van de Nederlandse samenleving. Slechts één keer in vier jaar mogen burgers bepalen wie er besluiten gaan nemen, maar in onze tijd vallen veel issues niet in verkiezingsprogramma’s te vatten. Dat de landbouw, nee, de hele agrarische industrie, nee al onze activiteiten waarvoor energie nodig is, zo onder druk zou komen, was bij de laatste verkiezingen niet bekend, dus konden we er niet over stemmen, ook al gaat het om zaken die ons bestaan tot in de vezels treffen.