’Kuifeend spelbreker’

De kuifeenden, indien aanwezig want dat is nog maar de vraag, kunnen last hebben van de werkzaamheden bij de dijk van Marken. Onderzoekers gaan er in het holst van de nacht op uit om deze dieren te spotten want, zo weet men, ze gaan voornamelijk in de nacht op pad om te foerageren. Wellicht naast de stikstofregels een nieuwe reden om de werkzaamheden voor de versterking van de dijk te dwarsbomen. Kan het nog gekker?

Mevr. Brugman, Lelystad