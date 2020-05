’Hoed af voor de inzet van dragergildes’

Ons dorp De Kwakel kent nog steeds, zoals veel dorpen in Nederland, een dragervereniging, St. Godefridus, die 70 jaar geleden voortkwam uit het goede historische gebruik in kleine gemeenschappen dat de overledene door zijn buren naar de laatste rustplaats gedragen werd. Deze dragers verdienen een grote pluim. Uit betrokkenheid met mededorpsbewoners begeleiden zij met veel respect en medeleven hun dorpsgenoten op hun laatste aardse reis. Uit eigen ervaring weet ik dat dat niet niks is. Een kind van een straat verder, een jonge ouder of een collega ter grave dragen is heftig.

Nu het coronavirus hard toeslaat en in veel dorpen vaker dan normaal een beroep wordt gedaan op deze vrijwilligers, wil ik hierbij alle dragergildes in Nederland eens in het zonnetje zetten. Ik heb grote bewondering voor hun belangeloze inzet en wens hun alle sterkte toe bij het uitvoeren van deze moeilijke taak. Nabestaanden zijn erg dankbaar voor hun betrokkenheid bij het afscheid van een dierbare.

Ben Plasmeijer,

De Kwakel