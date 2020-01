Uitslag Stelling: ’Je lichaam is geen kladje’

De meeste deelnemers erkennen de functie van de tatoeage wel: „Het is vaak een uiting van gevoelens. Eén of twee tattoos vind ik niet lelijk.” Volgens velen hoeft het niet zichtbaar te zijn voor iedereen, het is tenslotte iets persoonlijks. „Een plaatje op een onzichtbare plek is prima, als uiting van een speciale band of als herinnering aan een bepaald persoon”. Een ander voegt toe: „Hoewel sommige tatoeages artistiek gezien wel mooi zijn, staat het 90% van de mensen totaal niet. Dus brave huisvaders en moeders met kort pittig haar: doe het maar niet.”

Driekwart denkt dat mensen die al jong een tatoeage laten zetten hier op latere leeftijd spijt van krijgen. Tatoeages zijn namelijk volgens velen modegevoelig. „Als de hype over is loop je voor gek en het is ordinair.” Een voorstemmer spreekt dit tegen: „Tatoeages worden al eeuwen gebruikt door allerlei stammen, dus raar om te zeggen dat het een rage is. Je doet met je lijf wat jij zelf wilt.”

Tegenstemmers zien vooral esthetische bezwaren: „Er zitten kunststukjes bij, op een jong, strak lichaam. Wanneer je ouder wordt dan is het net of de verf is doorgelopen. „Op het strand wijs ik mijn tienerdochters keer op keer op ouderen met uitgezakte en vervaagde tatoeages in de hoop ze ervan te weerhouden er een te laten zetten”, vertelt een bezorgde ouder.

Juist om te voorkomen dat pubers zich in een opwelling laten tatoeëren moet de minimumleeftijd om dit zonder toestemming van de ouders te laten doen omhoog, vindt bijna 90 procent. „Die leeftijd moet van 16 jaar naar 21 jaar, omdat jongeren idolen nadoen en nog niet het besef hebben dat zij hier op een latere leeftijd flink spijt van kunnen krijgen en zelfs een baan hierdoor mis kunnen lopen.”

Want als je dan de keuze maakt om een voor iedereen zichtbare tatoeage te nemen moet je accepteren dat dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld je werk, aldus 91 procent. „Als het zo nodig uitbundig moet dan moet je niet piepen als je daardoor dingen misloopt.” Driekwart heeft begrip voor werkgevers die sollicitanten met zichtbare tatoeage om die reden afwijzen. „Het lichaam is geen velletje kladpapier. Ik vind het geen gezicht en begrijp dat werkgevers terughoudend zijn. Niet klagen over discriminatie, je hebt het zelf gedaan.” Iemand anders: „Een arts vol met tattoos neem ik toch minder serieus. Representatieve functies vragen om personen die door eenieder worden geaccepteerd.”

Liefhebbers reageren fel. „Niemand zou hierom iets geweigerd mogen worden. Dit is net zo pijnlijk als een weigering om kledingkeuze, geslacht of afkomst.” En: „Tatoeages moeten geen belemmering zijn voor het verkrijgen van werk. Dit is wie jij bent, een deel van jouw identiteit.”

Toch zijn er ook tattoodragers die wel inzien dat ze deze versiering beter voor zichzelf kunnen houden: „Mijn tattoos zijn niet zichtbaar tijdens mijn werk, ik heb ze voor mijzelf. Ik begrijp heel goed dat een werkgever moeite kan hebben met zichtbare tatoeages. Schedels of andere schokkende plaatjes staan bij een arts of makelaar toch heel anders dan bij een stratenmaker.”