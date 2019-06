’Directe actie tegen genitale verminking’

Vaak wordt dit op de keukentafel in het bijzijn van de hele familie onverdoofd uitgevoerd. Wat daarbij opvalt, is dat instanties zoals de kinderombuds(vrouw), de #MeToo beweging, de Sunny Bergmans en de Sylvana’s Simons onder ons daarover hun mond houden. Nee, dan liever actievoeren tegen Zwarte Piet en het slavernijverleden! Dat is veel makkelijker. Ondanks dat het in ons land verboden is, blijkt telkens weer dat er elk jaar weer honderden kinderen opnieuw het risico lopen dit barbaarse ritueel te moeten ondergaan. Terecht stel Rob Hoogland in De Telegraaf dat er door minister Hugo de Jonge onmiddellijk actie dient te worden ondernomen tegen deze achterlijke gang van zaken en dat er geen enkele reden is dit probleem met de mantel der liefde te bedekken.

Johan de Korte, Den Haag