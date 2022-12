’Voetbal van belang voor samenleving’

Ruim 8 miljoen Nederlanders zijn liefhebber van de competities in het betaald voetbal. Daarvan bezoeken 5 miljoen jaarlijks een stadion. De maatschappelijke bijdrage van het betaald voetbal is dus wél heel groot. Het verbindt en inspireert miljoenen mensen. Kost het betaald voetbal de belastingbetaler dan veel geld? Het draagt juist 2 miljard euro bij aan het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Het betaald voetbal streeft zelf naar een zo laag mogelijke politie-inzet rondom de wedstrijden. Deze is de afgelopen jaren flink gedaald. Zo hebben stewards van de clubs de plaatsen van de politie binnen de stadions overgenomen. Het lukt steeds beter om diegenen die zich misdragen op te sporen en te bestraffen met stadionverboden en boetes. Voor de openbare orde en veiligheid buiten de stadions zijn we echter net als de rest van Nederland aangewezen op de politie, die hier de bevoegdheden voor heeft. De voetbalsector is dus van grote maatschappelijke waarde en zet zich al geruime tijd volop in om wangedrag tegen te gaan.

Jaap Paulsen, hoofd

persvoorlichting KNVB