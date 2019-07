’Lerarenteam dwarsboomt zij-instromer’

’Lerarentekort na de zomervakantie’, las ik vorige week. Ik werk al meer dan vijf jaar als invalkracht, als zij-instromer met een tweejarige Pabo-opleiding (vroeger heb ik hbo-j gedaan, een 4-jarige opleiding voor jeugdzorg). Waarschijnlijk door mijn leeftijd, 52 jaar, hoge verwachtingen, de lastige ouders en probleemkinderen kom ik niet op een vaste school in een vast team terecht.

Volgend jaar kwam er een formatieplek vrij, maar nog verdeelt men de uren over hun parttimers. Ik sta op het punt uit het onderwijs te gaan om weer als hulpverlener te gaan werken. De scholen doen niet hun best om mij aan hen te binden. Ik heb het vaker gezien bij andere zij-instromers. We krijgen onvoldoende steun. Je wordt afgebrand i.p.v. ondersteund. Collega’s verwachten dat ik net zo goed functioneer als zij, terwijl zij al decennialang voor dezelfde groep staan.

Het voelt alsof ik al vijf jaar in een soort inwerkperiode zit. Ik loop hierdoor steeds op mijn tenen. Men biedt nu allerlei verkorte opleidingen aan en probeert zij-instromers aan te trekken, maar het onderwijspersoneel wijst je vervolgens af...

