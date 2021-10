Buitenland

Duitse IS-bruid moet cel in voor gruwelijke dood van 5-jarig jezidi-meisje

Een Duitse IS-bruid is in München veroordeeld tot tien jaar cel voor onder meer deelname aan een terroristische organisatie en de dood van een 5-jarige meisje van de jezidi-gemeenschap. Het slachtoffertje stierf in Irak van de dorst in de brandende zon.