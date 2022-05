Brief 3 ’Ouderen voor werk beschikbaar’

Er is meer dan genoeg geschikt personeel beschikbaar. Alleen dit personeel is bij 45 plus al te ’oud’ of te ’duur’ en daar hebben werkgevers geen trek in. Werkgevers zijn op zoek naar goedkope flexibele ’loonslaven’ want anders kan het beoogde rendement of groei niet behaald worden.

Misschien hoog tijd om decennia oude economische modellen eens te herzien.

Dick Lagerweij, Rijswijk

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: