Nu is het niet meer dan billijk dat onze koning, die in het Kroondomein de jacht, lees het beheer, over het wild heeft en dit in de wintermaanden kan regelen. Ons volk wil toch niet die vreselijke toestanden zoals in de Oostvaardersplassen? Daar is sprake van wanbeheer. Wildbeheer is een must.

M.J. Venema, Zuid-Laren