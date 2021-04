’Bootverhuur open om drukte te spreiden’

De drang om naar buiten te gaan hebben wij bootverhuurders de afgelopen weken ook gemerkt. Veel Amsterdammers wilden graag een bootje huren om op een veilige manier door hun eigen stad te varen. Tot hun verbazing moesten wij hen allemaal teleurstellen. De gemeente Amsterdam verbiedt dit namelijk. Terwijl het in de rest van Nederland wél is toegestaan om een bootje te huren. En dezelfde mensen wel door Amsterdam mogen varen als ze een eigen bootje zouden hebben.

Waarom de gemeente dit beleid op eigen houtje voert, is ons volstrekt onduidelijk. Wij werken op reservering, contactloos, in de buitenlucht en houden ons aan de toegestane groepsgrootte. En op de grachten is het een heel stuk rustiger dan in de parken.

Door het huren van een bootje weer toe te staan, net als in de rest van Nederland, kunnen we de drukte spreiden door beter gebruik te maken van de ruimte die het water biedt.

Jan Pieter Groeneveld,

Boaty Bootverhuur