’Zeg maar sorry’

Hugo de Jonge, die zich in een winkel zonder mondkapje laat fotograferen; Wopke Hoekstra, die gezellig een rondje ging schaatsen met Sven Kramer in het Thialfstadion en afgelopen jaar Ferd Grappenhaus, die tijdens zijn eigen bruiloft geen 1.5 meter afstand hield van zijn gasten. Na afloop gaven ze alledrie toe dat het fout was. Ach ja, de sorrycultuur viert hoogtij.

Ciel Leijendekkers