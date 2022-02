’Spaartaks per direct schrappen’

Dit had per omgaande kunnen en moeten gebeuren daar de uitspraak definitief is. Uiteraard dient deze te gelden voor alle gedupeerden. Verder is dit geen tegenvaller voor de overheid, men heeft immers al die jaren bewust een veel te hoge en niet-realistisch belastingtarief geheven, en verzuimd het echte rendement te kunnen bepalen. De echte gedupeerden zijn de spaarders, die nu al jarenlang hun geld kwijt zijn. Hier dient dus snel een goede en eerlijke oplossing te komen, die mijns inziens zou moeten bestaan uit: terugbetaling teveel betaalde belasting op sparen, plus wettelijke rente, plus verlies aan inflatie en een boete voor de overheid aan de spaarders gelijkwaardig aan de boete die zwartspaarders krijgen opgelegd. Gelijke monniken, gelijke kappen immers: De overheid is hier schuldig bevonden aan discriminatie en het schenden van het recht op eigendom. Vervolging van de betreffende bewindslieden zou ook passend zijn. Verder dient deze belasting per direct op 0% te worden gesteld.

Ing. J.J.C.P. Vermeer, Almere