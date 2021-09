’Kiezen voor kwalificaties’

Maar op de bouw zie ik hoogstzelden een vrouwelijke metselaar, stucadoor, etc. En in de zorg vice versa. Met dit beleid is het dus alleen te doen om banen in het management en de top van bedrijven! Het lijkt mij dat als je stuurt op gelijke kansen het gevolg diversiteit is. Maar als je stuurt op diversiteit, sneuvelen als eerste gelijke kansen. Als direct gevolg daarvan sneuvelt de waardigheid van mensen door ze te reduceren tot etniciteit of gender. Stop en ga bij vacatures uit van de best gekwalificeerde ’mens’.

Tjerk Voorwinden