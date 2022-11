Uitslag stelling: ’WK-gevoel ver te zoeken’

Wel is een meerderheid van de respondent te spreken over de aanpak van Van Gaal. Desondanks gelooft maar een derde dat Oranje echt een team gaat worden. Een reactie: „Dat hele efltal bestaat uit egotrippertjes die alleen bezig zijn met geld en status. Ze hebben het veel te druk met hun eigen ego. Daar kan zelfs Louis van Gaal niet tegenop.” Iemand anders denkt juist dat Van Gaal zijn spelers hierop heeft geselecteerd: „In het verleden hadden we weliswaar stervoetballers, maar die kwamen niet ver vanwege hun grote ego’s. Nu heeft hij teamspelers in de selectie.” Een andere deelnemer denkt dat het niet aan Van Gaal ligt, maar aan de spelers: „Een paar zitten niet echt lekker in hun vel.”

Twee derde van de stemmers is bang dat de hitte Oranje parten gaat spelen. Een van hen: „De meeste spelers hebben er al een zware competitie op zitten. Dat gaat ze niet in de koude kleren zitten.” Iemand anders denkt dat het zal meevallen: „Het is dertig graden en die stadions hebben gewoon airco.” Men hoopt dat behalve de spelers ook de fans het uithouden in de woestijnstaat ‘in die containerhotels’.

Het team had eigenlijk het meespelen met het WK moeten weigeren, vanwege de duizenden bouwvakkers die zouden zijn omgekomen bij de bouw van de stadions. Een respondent: ,,Fifa en KNVB zijn meer bezig met racisme en ‘One Love’ dat met de nabestaanden van degenen die het leven lieten bij de bouw van de stadions. Laten ze liever wegblijven en de helft van hun salaris doneren aan die families.” Een andere stemmer: ,,Ik ga niet kijken. Ik krijg al een brok in mijn keel als ik die stadions zie en bedenk hoeveel mensen hierdoor zijn overleden.”

Twee derde van de respondenten vindt de timing van het toernooi in de herfst niet echt handig. Ongeveer evenveel deelnemers denken dat dit tijdstip invloed heeft op de sfeer. Normaliter is het WK namelijk in de zomer. Bijna niemand gelooft ook dat het WK in Nederland echt leeft. Een respondent: „Het is nu Sinterklaas en Kersttijd. Niemand zit met zijn hoofd bij het voetbal. Een evenement als het WK hoort gewoon in de zomer te zijn.” Een ander respondent: „Een beetje een gekke sfeer zo in het najaar. Maar als Oranje echt ver komt, dan zal de Oranjegekte heus wel losbarsten en zijn alle sceptici stil.”

Veruit de meeste respondenten zeggen niet naar het WK te gaan kijken. Van wie wel wedstrijden gaat kijken zijn de meesten Oranjefans. Een reactie: „Ik ga niet kijken, tenzij ik het ergens tegenkom. Wat jammer is dat veel leuke televisieprogramma’s nu weer moeten wijken voor het voetbal.” Een zelfverklaard voetballiefhebber: „Door het gedoe eromheen is het WK voor mij nu al verpest. Ik hoop dat Oranje er meteen uitvliegt, dan is dat gezeur over Qatar tenminste over.”

Veruit de meeste stemmers geloven dat Brazilië met de gouden cup naar huis gaat. Andere grote kanshebbers zijn Argentinië en Frankrijk. Daarna dichten de respondent Nederland de meeste kansen toe. ,,Oranje schopt het tot de halve finale en wordt er dan uitgeschopt door Argentinië of Brazilië.