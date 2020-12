Uitslag stelling: ’Jaarwisseling moet veiliger’

Een avondklok met oud en nieuw is een goed idee, vindt een meerderheid van de stellingdeelnemers. Traditiegetrouw zijn er gedurende de jaarwisseling altijd veel vernielingen, rellen en gewelddadigheden tegen hulpverleners.

De avondklok zou de druk op handhaving kunnen verlichten, is de redenering waar een meerderheid van de deelnemers zich in kunnen vinden. Een groot deel van de deelnemers is ook voorstander van een landelijke avondklok. ,,In de grote steden is het dit het meest nodig”, zo schat een respondent in. ,,Maar doe het voor de zekerheid toch landelijk. Want alleen zo is het vuurwerkverbod te handhaven.”

Een andere deelnemer: ,,Normaal mogen ze van mij hun eigen vingers eraf knallen, maar dat gaat nu niet omdat de ziekenhuizen vol liggen.” Iemand anders ziet de avondklok het liefste nu al ingaan: ,,Je ziet nu al dat al dat illegale vuurwerk wordt afgeknald. Bij ons is het al dagen onrustig op straat.”

Veruit de meesten zijn bang dat tijdens de jaarwisseling de frustraties over het coronabeleid tot een uitbarsting gaan komen. Een oogje dichtknijpen door de autoriteiten om de boel niet uit de hand te laten lopen, vindt slechts een vijfde van de respondenten een goed idee. ,,Dat oogje toeknijpen, dat kennen we. Er worden in dit land de laatste tijd al te veel en te vaak oogjes toegeknepen. Je ziet waar dat toe leidt.”

Een grote meerderheid is geen voorstander van het geven van alternatieve feestjes, om de druk van de ketel te halen. ,,De teugels losser, echt niet doen. Dan escaleert de boel volledig”, klinkt het. Deze respondent suggereert andere manieren van feesten: ,,Er is een online dancefestival, maar wat doe je voor al die vuurwerkliefhebbers die niet van dance én niet van oudejaarsconferences houden?” Maar een ander suggereert: ,,Er is een hoop frustratie waar afleiding voor moet komen. Laat alle feestjes gecontroleerd doorgaan. En daarna iedereen die daar was tien dagen in quarantaine.”

Afgelopen weekend waren er op verschillende plekken in het land feestjes en rellen. Over hoe de politie hiertegen heeft opgetreden, zijn de meesten ontevreden. Ze vonden het optreden niet stevig genoeg. Een deelnemer suggereert: ,,Ze hadden iedereen -ook de kijkers- bij de rellen in Veen moeten oppakken en drie dagen moeten vastzetten. Een cordon ME eromheen en ze houden echt wel op.” Een ander meent: ,,Niet alleen die jongeren, maar ook de ouders die dit allemaal toelaten straffen met een taakstraf.”

Heel veel deelnemers vinden dat het optreden van handhavers, zoals de politie, echt wel een stuk harder kan. Sommigen suggereren dat het leger de politie wel kan helpen, anderen vinden dat oppakken en hogere boetes soelaas bieden bij het handhaven van de coronamaatregelen. Toch merkt een respondent op dat in landen waar het beleid wel strenger is, maatregelen zoals een avondklok ook niet helpen tegen de verspreiding van het virus. ,,Het beleid is inconsistent, het helpt allemaal toch niet.”

De meesten begrijpen overigens wel dat de jeugd na alle coronamaatregelen zin heeft in een verzetje. Maar ook dat kent z’n grenzen, zoals iemand opmerkt: ,,Wat nou een verzetje? Sinds wanneer noemen we brandstichten en rellen veroorzaken verzetjes?”