’De nood is hoog’

Zo gaan we met angst en beven op de winter af. Een gastekort dreigt, omdat Rusland de gastoevoer afknijpt. Komen we in de kou te zitten? Door te weinig regen ontstaat er een watertekort en wordt nu al -nog maar halverwege de zomer- gevraagd om 'verstandig' met water om te gaan.

De scheepvaart ervaart ernstige belemmeringen. Verder is er in elke branche een tekort aan personeel bij een overschot aan banen. En we zijn aanbeland in een periode van absolute woningnood.

Er mag/kan niet meer gebouwd worden, waarbij stikstof de alles beperkende rol speelt. Waarbij we volgens onze regering geen tekort hebben zijn het aantal boeren. Als het aan het kabinet ligt zullen veel boeren 'het veld moeten ruimen'. Waarbij stikstof ook weer de overheersende rol speelt.

Kortom, we zitten absoluut in alarmfase 1. Trouwens, waar zijn onze regeerders eigenlijk? Nu de nood het hoogst is wordt taal nog teken van hen vernomen. Vind je dat gek! Die weten het natuurlijk ook niet meer!

Jan Muijs,

Tilburg