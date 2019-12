Brief 1 ’Rutte heeft selectief geheugen’

Rutte refereert in zijn verdediging over de moraliteit van deze onkostenvergoedingen aan zijn herinnering als zeer geïnteresseerd krantenlezer. Hij herinnerde zich dat deze kwestie tientallen jaren geleden is beschreven in de media. Dan vind ik het erg vreemd dat wanneer er wordt gevraagd naar de burgerdoden die er vielen door Nederlandse bombardementen, een gebeurtenis die toch uitvoerig is beschreven in de media, Rutte hier als ’geïnteresseerd krantenlezer’ geen herinneringen aan heeft.

J.v.d.Meeren,

Eindhoven

