Premium Het beste van De Telegraaf

VVD heeft bewust aangestuurd op kwakkelend asielbeleid met buigzaam lichtgewicht Van der Burg

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Een van de vele betekenisloze kreten van dit kabinet is ’meer grip op migratie krijgen’. Staatssecretaris Eric van der Burg gebruikt die, partijleiders strooien ermee, woordvoerders asielbeleid ook. Voor de microfoon, in tweets, in opiniestukken: hun statements eindigen steevast met ’meer grip op migratie.’ Alsof dat iets haalbaars is. Alsof er een grip bestaat die beter kan. Die is er niet. Daarom moet zo’n gripleus de schijn van daadkracht ophouden.