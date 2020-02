Meer ratio, minder emotie in migratiedebat

Tussen fantasieën en wensdenken ligt de realiteit. Massamigratie, oftewel de ongecontroleerde volksverhuizing, is een omvangrijk vraagstuk. Daarbij wordt vooral gedacht aan twee gebieden: economie en veiligheid. De kosten van de recente migratiestromen zijn nog niet becijferd. Elsevier Weekblad berekende wel een aantal jaren geleden de kosten van de migratiestromen uit de vorige eeuw (vanaf de jaren zestig): negatief. Die hebben de Nederlandse Staat veel geld gekost. Wat de veiligheid betreft, kunnen we kort zijn: disproportioneel aandeel van bepaalde migrantengroepen in de criminaliteit.