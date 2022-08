’Uitstel schoolkeuze slecht plan’

Voorheen had je gymnasium, HBS, MMS, MULO en LTS, maar nee dat kon niet meer, door voor theorie te kiezen staan we nu aan de zijlijn. Mensen keken neer op LTS waar kinderen een mooi vak konden leren, kijk nu eens waar we staan, geen vakmensen meer iedereen moet VWO doen. Nu wil het kabinet weer uitstel van schoolkeuze, voorheen was het onderwijs op de lagere school leidend voor de verdere opleiding, blijkbaar hebben ze geen fiducie in de leerkrachten. Iemand die langzaam opklimt op de ladder in eigen tempo komt waarschijnlijk verder op wilskracht dan de zogenaamde kansenongelijkheid benoemd door een iemand op het pluche in Den Haag.

A.de Waele, Koewacht